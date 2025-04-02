Биржа Благотворительности "ДоброДій" передала два внедорожника со Starlink для подразделения Нацгвардии «Тайфун»

Биржа Благотворительности "ДоброДій" передала два внедорожника, оснащенные Starlink для Отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун", который входит в состав Национальной гвардии Украины, передает УНН.

Отряд получил два мощных внедорожника — Mitsubishi L200 и Nissan Navara. Оба автомобиля оснащены терминалами Starlink для обеспечения стабильной спутниковой связи даже в условиях активных боевых действий. Общая стоимость проекта — более 1 млн грн - сообщили в Бирже Благотворительности.

"ДоброДій" вместе с партнерами закупили автомобили в Польше. Автомобили прошли техническое обслуживание перед передачей на фронт.

В "ДоброДій" подчеркивают, что сочетание мобильности со спутниковой связью дает "жизненно важное преимущество на поле боя". Благодаря новому оснащению отряд "Тайфун" сможет эффективно координировать применение беспилотных авиационных комплексов в зонах наивысшего риска.

"Тайфун" — это новосозданное подразделение специального назначения Национальной гвардии Украины, основанное в 2024 году с целью внедрения современных технологий в боевую практику. В состав отряда входят высококвалифицированные военные, бойцы с боевым опытом и специалисты по беспилотным системам. Их миссия — максимальная эффективность и безопасность благодаря разведке, корректировке огня и техническому превосходству на основе дронов и цифровых решений.

Добавим

Всего за время полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощь на 129 309 000 гривен. Из них:

Силы обороны Украины – 91 530 000 грн;

медицинские учреждения – 8 500 000 грн;

больные дети и подростки – 15 423 000 грн;

гуманитарные инициативы и социальные проекты – 13 856 000 грн.

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