Нацгвардейцы из подразделения "Тайфун" получили мобильную мастерскую для FPV-дронов от Биржи Благотворительности "Добродій"
Киев • УНН
"Тайфун" получил мобильную мастерскую "Небокрай" для ремонта и изготовления FPV-дронов в полевых условиях. Стоимость мастерской составила 527,5 тыс. грн.
Отдельный отряд беспилотных систем специального назначения Национальной гвардии "Тайфун" получил мобильную мастерскую "Небокрай" для оперативного ремонта и изготовления FPV-дронов в полевых условиях. Об этом сообщили в Бирже Благотворительности "ДоброДій", основанной Еленой и Юлией Соседками, пишет УНН.
На этот раз подразделение получило тактическую мобильную мастерскую "Небокрай" для оперативного ремонта и изготовления FPV-дронов в полевых условиях, стоимостью 527,5 тыс грн
Отмечается, что мобильная мастерская позволяет немедленно ремонтировать и изготавливать дроны в полевых условиях, а следовательно - быстро восстанавливать и пополнять парк FPV подразделения.
Кроме того, 3D-принтеры, которыми оборудована мастерская, позволяют изготавливать необходимые детали на месте, сокращая время на ремонт, а системы спутниковой связи передавать необходимые файлы между мастерскими в считанные минуты.
"Небокрай" оборудована системами автономного питания, позволяющими работать без внешних источников энергии, а также имеет незаметный прицеп для высокой мобильности и маскировки мастерской.
По данным "ДоброДій", проект реализован в партнерстве с благотворительным фондом Бориса Ложкина.
Напомним
Ранее Биржа Благотворительности "ДоброДій" передала два авто Mitsubishi L200 и Nissan Navara для подразделения "Тайфун". Автомобили оснащены Starlink, стоимость проекта более 1 млн грн.
Стоит отметить, что в марте 2025 года "ДоброДій" оказала помощь на сумму более 1,43 млн грн, профинансировав реабилитацию 13 тяжелобольных детей и поддержав медучреждения.
В целом за время полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности "ДоброДій" оказала помощь на более 130 миллионов гривен. Из них:
• Силам обороны Украины — 92,5 млн грн;
• медицинским учреждениям — 8,5 млн грн;
• тяжелобольным детям и подросткам — 15,7 млн грн;
• гуманитарным инициативам и социальным проектам — 13,9 млн грн.
Присоединиться к проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects.