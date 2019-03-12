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Нацбанк: у лютому базова інфляція сповільнилась

Нацбанк: у лютому базова інфляція сповільнилась

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Базова інфляція у річному вимірі в лютому сповільнилась до 7,8% з 8,3% у січні. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

"Передусім сповільнилося зростання цін на непродовольчі товари (до 2,8% р/р)...Темпи зростання цін на послуги також дещо знизилися (до 14,1% р/р)", - повідомили у НБУ. 

У Нацбанку повідомили, що зростання цін на сирі продукти харчування у лютому прискорилося (до 4,6% р/р). 

"Темпи зростання адміністративно регульованих цін залишилися незмінними (18,7% р/р). Зокрема, певне прискорення зростання тарифів на опалення та постачання гарячої води, проїзд в залізничному транспорті було компенсоване повільнішим зростанням цін на хліб та тютюнові вироби", - додали економісти. 

Як повідомляв УНН, за місяць українці купили близько 52 млн доларів онлайн

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