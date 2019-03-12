НБУ: в Україні сповільнилося зростання цін на непродовольчі товари
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Базова інфляція у річному вимірі в лютому сповільнилась до 7,8% з 8,3% у січні. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
"Передусім сповільнилося зростання цін на непродовольчі товари (до 2,8% р/р) насамперед завдяки зміцненню обмінного курсу гривні, що позначилося на цінах імпортованих товарів чи товарах зі значною імпортною складовою. Так нижчими темпами зростали ціни на побутову техніку, меблі, фармацевтичну продукцію, одяг та взуття, а ціни на комп’ютерну техніку навіть знизилися порівняно з минулим роком", - повідомили у прес-службі.
У НБУ додали, що темпи зростання цін на послуги також дещо знизилися (до 14,1% р/р). Зокрема, уповільнилося зростання вартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, оренди житла, закладів громадського харчування, амбулаторних, страхових послуг.
"Річні темпи зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки також дещо знизилися (до 9,2% р/р). Однак таке сповільнення стримувалося зростанням цін на сири та кисломолочні продукти, у тому числі через подорожчання цих товарів на зовнішніх ринках та подальше зниження поголів‘я та продукції великої рогатої худоби", - відмітили у НБУ.
Як повідомляв УНН, за січень-лютий 2019 року споживча інфляція в Україні сягнула 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.