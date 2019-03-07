Інфляція в Україні сягнула 9%
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. За січень-лютий 2019 року споживча інфляція в Україні сягнула 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає УНН.
За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в лютому 2019 року порівняно із січнем 2019 року становила 0,5%, з початку року – 1,5%.
У річному вимірі (до лютого 2018 року) інфляція у країні становила 8,8%.
Базова інфляція у лютому 2019 року порівняно із січнем 2019 року становила 0,2%, з початку року цей показник досяг 0,5%.
Нагадаємо, рівень інфляції до кінця 2020 року опуститься до 5%.
Раніше в уряді заявили, що додаткові виплати пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію та мають достатній страховий стаж, не спровокують інфляції.