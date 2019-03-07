Инфляция в Украине достигла 9%
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За январь-февраль 2019 года потребительская инфляция в Украине достигла 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.
По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в феврале 2019 года по сравнению с январем 2019 года составила 0,5%, с начала года - 1,5%.
В годовом измерении (к февралю 2018 года) инфляция в стране составила 8,8%.
Базовая инфляция в феврале 2019 года по сравнению с январем 2019 года составила 0,2%, с начала года этот показатель достиг 0,5%.
Напомним, уровень инфляции до конца 2020 года опустится до 5%.
Ранее в правительстве заявили, что дополнительные выплаты пенсионерам, получающим минимальную пенсию и которые имеют достаточный страховой стаж, не спровоцируют инфляции.