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7 марта, 13:58 • 117654 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140743 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 9%

Инфляция в Украине достигла 9%

Киев  •  УНН

 • 13928 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. За январь-февраль 2019 года потребительская инфляция в Украине достигла 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передает УНН.

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в феврале 2019 года по сравнению с январем 2019 года составила 0,5%, с начала года - 1,5%.

В годовом измерении (к февралю 2018 года) инфляция в стране составила 8,8%.

Базовая инфляция в феврале 2019 года по сравнению с январем 2019 года составила 0,2%, с начала года этот показатель достиг 0,5%.

Напомним, уровень инфляции до конца 2020 года опустится до 5%.

Ранее в правительстве заявили, что дополнительные выплаты пенсионерам, получающим минимальную пенсию и которые имеют достаточный страховой стаж, не спровоцируют инфляции.

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