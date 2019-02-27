Додаткові пенсійні виплати не спровокують інфляції — Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Додаткові виплати пенсіонерам, які отримують мінімальну пенсію та мають достатній страховий стаж, не спровокують інфляції. Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Урядового порталу.
“Таким чином ми збалансуємо і бюджет Пенсійного фонду, і не дамо знецінитися гривні чи спровокувати зростання цін в Україні. Це, на мій погляд, абсолютно правильне рішення — здійснити виплати у два етапи, щоб не робити додаткового навантаження на економіку України”, — пояснив Розенко.
За його словами, додаткові виплати не провокуватимуть інфляційних процесів.
“Це одноразові виплати для тих людей, які мають великий страховий стаж. Це компенсація за 2015-2016 роки. Розмір компенсації складатиме 2410 гривень, і ця виплата буде розділена на два транші. Перший транш — з 1 березня, і другий транш — з 1 квітня”, — пояснив Віце-прем’єр-міністр.
Нагадаємо, мінімальне підвищення пенсії в процесі індексації складе 100 гривень.