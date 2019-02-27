Дополнительные пенсионные выплаты не спровоцируют инфляции - Розенко

"Таким образом мы сбалансируем и бюджет Пенсионного фонда, и не дадим обесцениться гривне или спровоцировать рост цен в Украине. Это, на мой взгляд, абсолютно правильное решение - осуществить выплаты в два этапа, чтобы не делать дополнительной нагрузки на экономику Украины", - пояснил Розенко.

По его словам, дополнительные выплаты не провоцировать инфляционных процессов.

"Это единовременные выплаты для тех людей, которые имеют большой страховой стаж. Это компенсация за 2015-2016 годы. Размер компенсации будет составлять 2410 гривен, и это выплата будет разделена на два транша. Первый транш - с 1 марта, и второй транш - с 1 апреля ", - пояснил вице-премьер-министр.

Напомним, минимальное повышение пенсии в процессе индексации составит 100 гривен.



