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Мінімальне підвищення пенсії складе 100 гривень – Рева

Мінімальне підвищення пенсії складе 100 гривень – Рева

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Мінімальне підвищення пенсії в процесі індексації складе 100 гривень. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

"Мінімальне підвищення індексації пенсій складе 100 гривень, тобто таких випадків, щоб там 5 чи 6 гривень підвищення, більше не буде", - зазначив міністр.

За його словами, підвищення отримає 8,1 млн пенсіонерів. 1,8 млн з цих осіб мають повний необхідний робочий стаж, тож для них буде здійснена спеціальна доплата в розміні 2410 гривень, яка буде виплачена протягом березня-квітня.

При цьому він додав, що мова йде про тих людей, у яких базова пенсія нижча за прожитковий мінімум.

Нагадаємо, з 1 березня підвищені пенсії отримають понад 10 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення - 255 грн.

У березні 2019 року буде здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР.

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