Мінімальне підвищення пенсії складе 100 гривень – Рева

"Мінімальне підвищення індексації пенсій складе 100 гривень, тобто таких випадків, щоб там 5 чи 6 гривень підвищення, більше не буде", - зазначив міністр.

За його словами, підвищення отримає 8,1 млн пенсіонерів. 1,8 млн з цих осіб мають повний необхідний робочий стаж, тож для них буде здійснена спеціальна доплата в розміні 2410 гривень, яка буде виплачена протягом березня-квітня.

При цьому він додав, що мова йде про тих людей, у яких базова пенсія нижча за прожитковий мінімум.

Нагадаємо, з 1 березня підвищені пенсії отримають понад 10 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення - 255 грн.



У березні 2019 року буде здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР.



