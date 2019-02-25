Доплата пенсіонерам, які мали низькі зарплати, становитиме 2410 грн

"Враховуючи те, що у нас є 1 млн 900 тисяч громадян, які мають повний страховий стаж, але які мали низьку заробітну плату в СРСР… у 2019 році пропонується здійснити доплату до їхньої пенсії у розмірі 2410 грн", - зазначив Рева.



Таким чином, виплата буде здійснена тим, хто має великий страховий стаж, але з причин низької зарплати не отримають проіндексованої виплати згідно з законом.



Нагадаємо, підвищені пенсії з березня отримають понад 10 млн українців.



Нагадаємо, в уряді заговорили про підвищення пенсій тим, хто мав малі зарплати в СРСР.