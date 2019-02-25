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Доплата пенсіонерам, які мали низькі зарплати, становитиме 2410 грн

Доплата пенсіонерам, які мали низькі зарплати, становитиме 2410 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. У березні 2019 року буде здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час наради щодо індексації пенсій за участю Президента України та уряду, передає УНН.

"Враховуючи те, що у нас є 1 млн 900 тисяч громадян, які мають повний страховий стаж, але які мали низьку заробітну плату в СРСР… у 2019 році пропонується здійснити доплату до їхньої пенсії у розмірі 2410 грн", - зазначив Рева.

Таким чином, виплата буде здійснена тим, хто має великий страховий стаж, але з причин низької зарплати не отримають проіндексованої виплати згідно з законом.

Нагадаємо, підвищені пенсії з березня отримають понад 10 млн українців.

Нагадаємо, в уряді заговорили про підвищення пенсій тим, хто мав малі зарплати в СРСР.

Українські Національні Новини

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