Доплата пенсіонерам, які мали низькі зарплати, становитиме 2410 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У березні 2019 року буде здійснена доплата у розмірі 2410 грн пенсіонерам, які мали низьку заробітну плату в СРСР. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час наради щодо індексації пенсій за участю Президента України та уряду, передає УНН.
"Враховуючи те, що у нас є 1 млн 900 тисяч громадян, які мають повний страховий стаж, але які мали низьку заробітну плату в СРСР… у 2019 році пропонується здійснити доплату до їхньої пенсії у розмірі 2410 грн", - зазначив Рева.
Таким чином, виплата буде здійснена тим, хто має великий страховий стаж, але з причин низької зарплати не отримають проіндексованої виплати згідно з законом.
Нагадаємо, підвищені пенсії з березня отримають понад 10 млн українців.
Нагадаємо, в уряді заговорили про підвищення пенсій тим, хто мав малі зарплати в СРСР.