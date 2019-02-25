Підвищені пенсії з березня отримають понад 10 млн українців

"З 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані 10 млн 200 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення - 255 грн, це не значить, що кожен пенсіонер отримає 255 – кошти розподіляться відповідно до формули, яка враховує коефіцієнт страхового стажу і коефіцієнт заробітку пенсіонера", - зазначив Рева.

Нагадаємо, в уряді заговорили про підвищення пенсій тим, хто мав малі зарплати в СРСР.