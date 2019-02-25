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Підвищені пенсії з березня отримають понад 10 млн українців

Підвищені пенсії з березня отримають понад 10 млн українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. З 1 березня підвищені пенсії отримають понад 10 млн пенсіонерів. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час наради за участю Президента та членів уряду щодо індексації пенсій, передає УНН.

"З 1 березня 2019 року пенсії будуть автоматично перераховані 10 млн 200 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення - 255 грн, це не значить, що кожен пенсіонер отримає 255 – кошти розподіляться відповідно до формули, яка враховує коефіцієнт страхового стажу і коефіцієнт заробітку пенсіонера", - зазначив Рева.

Нагадаємо, в уряді заговорили про підвищення пенсій тим, хто мав малі зарплати в СРСР.

Українські Національні Новини

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