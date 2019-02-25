Повышенные пенсии с марта получат более 10 млн украинцев

"С 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически перечислены 10 млн 200 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения - 255 грн, это не значит, что каждый пенсионер получит 255 - средства распределятся в соответствии с формулой, которая учитывает коэффициент страхового стажа и коэффициент заработка пенсионера", - отметил Рева.

Напомним, в правительстве заговорили о повышении пенсий тем, кто имел маленькие зарплаты в СССР.