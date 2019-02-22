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В уряді заговорили про підвищення пенсій тим, хто мав малі зарплати в СРСР

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністр соціальної політики України Андрій Рева анонсував підвищення пенсій людям, які отримували низьку заробітну плату у часи СРСР. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Є ті, у кого страховий стаж повний, але пенсії низькі через те, що вони в радянський час отримали досить низьку заробітну плату. Наприклад, колгоспники, працівники дошкільних закладів, вихователі, санітарки в лікарнях – у них завжди була низька зарплата. Ми зараз розробляємо механізм, як зробити так, щоб вони отримували більше, ніж це передбачено законом. За законом вони отримують те, що є, але весь додатковий ресурс ми направимо саме цим людям", – зазначив Рева.

Нагадаємо, українським пенсіонерам обіцяють, що грошей на підвищення пенсій вистачить усім.

З1 січня 2019 року перераховано пенсії для військовослужбовців та тих осіб, які досягли 65-річного віку і мають великий трудовий стаж.

Українські Національні Новини

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