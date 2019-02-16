Українським пенсіонерам обіцяють, що грошей на підвищення пенсій вистачить усім
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко зауважив, що у бюджеті достатньо коштів для здійснення перерахунку пенсій. Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Необхідний ресурс для підвищення пенсійних виплат є", - сказав він.
Нагадаємо, 170–мільярдний дефіцит Пенсійного фонду профінансують з держбюджету.
Нагадаємо, мінімальна пенсія в Україні для осіб старше 65 років із трудовим стажем 50-35 років підвищена з 1 січня 2019 року до 1669 грн.
З1 січня 2019 року перераховано пенсії для військовослужбовців та тим особам, які досягли 65-річного віку і мають великий трудовий стаж.