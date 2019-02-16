Украинский пенсионерам обещают, что денег на повышение пенсий хватит всем

"Необходимо ресурс для повышения пенсионных выплат есть", - сказал он.



Напомним, 170-миллиардный дефицит Пенсионного фонда профинансируют из госбюджета.



Напомним, минимальная пенсия в Украине для лиц старше 65 лет с трудовым стажем 50-35 лет повышена с 1 января 2019 до 1669 грн.

С1 января 2019 перечислены пенсии для военнослужащих и тем лицам, которые достигли 65-летнего возраста и имеют большой трудовой стаж.