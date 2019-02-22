В правительстве заговорили о повышении пенсий тем, кто имел маленькие зарплаты в СССР

"Есть те, у кого страховой стаж полный, но пенсии низкие из-за того, что они в советское время получили достаточно низкую заработную плату. Например, колхозники, работники дошкольных учреждений, воспитатели, санитарки в больницах - у них всегда была низкая зарплата. Мы сейчас разрабатываем механизм, как сделать так, чтобы они получали больше, чем это предусмотрено законом. По закону они получают то, что есть, но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям", - отметил Рева.



Напомним, украинским пенсионерам обещают, что денег на повышение пенсий хватит всем.



31 января 2019 пересчитаны пенсии для военнослужащих и тех лиц, которые достигли 65-летнего возраста и имеют большой трудовой стаж.