Доплата пенсионерам, которые имели низкие зарплаты, составит 2410 грн

"Учитывая то, что у нас есть 1,9 млн граждан, имеющих полный страховой стаж, но которые имели низкую заработную плату в СССР ... в 2019 году предлагается осуществить доплату к их пенсии в размере 2410 грн", - отметил Рева.



Таким образом, выплата будет осуществлена тем, кто имеет большой страховой стаж, но из-за низкой зарплаты не получат проиндексированной выплаты по закону.



Напомним, повышенные пенсии с марта получат более 10 млн украинцев.



Напомним, в правительстве заговорили о повышении пенсий тем, кто имел малые зарплаты в СССР.