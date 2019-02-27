Минимальное повышение пенсии составит 100 гривен - Рева
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Минимальное повышение пенсии в процессе индексации составит 100 гривен. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Минимальное повышение индексации пенсий составит 100 гривен, то есть таких случаев, чтобы там 5 или 6 гривен повышение, больше не будет", - отметил министр.
По его словам, повышение получит 8,1 млн пенсионеров. 1,8 млн из этих лиц имеют полный необходимый рабочий стаж, поэтому для них будет осуществлена специальная доплата в размене 2410 гривен, которая будет выплачена в течение марта-апреля.
При этом он добавил, что речь идет о тех людях, у которых базовая пенсия ниже прожиточного минимума.
Напомним, с 1 марта повышены пенсии получат более 10 млн пенсионеров. Средний размер повышения - 255 грн.
В марте 2019 будет осуществлена доплата в размере 2410 грн пенсионерам, которые имели низкую заработную плату в СССР.