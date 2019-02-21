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За два роки НБУ прогнозує зниження інфляції до 5%

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Рівень інфляції до кінця 2020 року опуститься до 5%. Про це в інтерв’ю виданню НВ.Бізнес розповіла перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова, повідомляє УНН.

На думку Рожкової у 2018 році рівень інфляції до 9,8% вдалося саме завдяки жорсткій монетарній політиці.

“Це п’ятирічний мінімум. За нашими прогнозами, уповільнення зростання цін продовжиться і в наступні роки, і інфляція в 2019 році знизиться до 6,3%, а в кінці 2020 року — до 5%. Такий рівень інфляції є прийнятним для сталого розвитку економіки”, — вважає Рожкова.

Водночас, вона наголосила, що жорстка монетарна політика і високі процентні ставки дещо стримують зростання економіки.

“І дійсно, ми бачимо передумови для зниження облікової ставки в цьому році. Однак в січні ми поки що утрималися від такого рішення, оскільки інфляційні ризики, пов’язані з політичною невизначеністю і уповільненням світової економіки, залишаються досить високими. Як тільки ми переконаємося, що ці ризики не будуть реалізовані, зможемо пом’якшити нашу монетарну політику”, — пояснила представник НБУ.

Нагадаємо, у січні 2019 року споживча інфляція сповільнилася до 9,2% з 9,8% р/р у грудні 2018 року.

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