За два роки НБУ прогнозує зниження інфляції до 5%

На думку Рожкової у 2018 році рівень інфляції до 9,8% вдалося саме завдяки жорсткій монетарній політиці.

“Це п’ятирічний мінімум. За нашими прогнозами, уповільнення зростання цін продовжиться і в наступні роки, і інфляція в 2019 році знизиться до 6,3%, а в кінці 2020 року — до 5%. Такий рівень інфляції є прийнятним для сталого розвитку економіки”, — вважає Рожкова.

Водночас, вона наголосила, що жорстка монетарна політика і високі процентні ставки дещо стримують зростання економіки.

“І дійсно, ми бачимо передумови для зниження облікової ставки в цьому році. Однак в січні ми поки що утрималися від такого рішення, оскільки інфляційні ризики, пов’язані з політичною невизначеністю і уповільненням світової економіки, залишаються досить високими. Як тільки ми переконаємося, що ці ризики не будуть реалізовані, зможемо пом’якшити нашу монетарну політику”, — пояснила представник НБУ.

Нагадаємо, у січні 2019 року споживча інфляція сповільнилася до 9,2% з 9,8% р/р у грудні 2018 року.