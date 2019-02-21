За два года НБУ прогнозирует снижение инфляции до 5%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Уровень инфляции до конца 2020 года опустится до 5%. Об этом в интервью изданию НВ.Бизнес рассказала первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова, сообщает УНН.
По мнению Рожковой в 2018 году уровень инфляции до 9,8% удалось именно благодаря жесткой монетарной политике.
"Это пятилетний минимум. По нашим прогнозам, замедление роста цен продолжится и в последующие годы, и инфляция в 2019 году снизится до 6,3%, а в конце 2020 году - до 5%. Такой уровень инфляции является приемлемым для устойчивого развития экономики", - считает Рожкова.
Вместе с тем она отметила, что жесткая монетарная политика и высокие процентные ставки несколько сдерживают рост экономики.
"И действительно, мы видим предпосылки для снижения учетной ставки в этом году. Однако в январе мы пока воздержались от такого решения, поскольку инфляционные риски, связанные с политической неопределенностью и замедлением мировой экономики, остаются достаточно высокими. Как только мы убедимся, что эти риски не будут реализованы, сможем смягчить нашу монетарную политику", - пояснила представитель НБУ.
Напомним, в января 2019 года потребительская инфляция замедлилась до 9,2% с 9,8% г/г в декабре 2018 года.