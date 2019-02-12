У НБУ прогнозують сповільнення інфляції

"Ми очікуємо, що до кінця року інфляція знизиться до 6,3. У такому разі ми можемо також говорити і про пом’якшення монетарної політики", - сказав Смолій.

Як повідомляв УНН, поточна динаміка споживчої інфляції та її складових свідчить про послаблення інфляційного тиску, що відповідає прогнозу Національного банку України.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні інфляція у січні становила 9,2%



У Нацбанку додали, що у січні 2019 року споживча інфляція сповільнилася до 9,2% з 9,8% р/р у грудні 2018 року. У місячному вимірі ціни зросли на 1,0%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.



Раніше, НБУ зберіг прогноз інфляції на два роки.