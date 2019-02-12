Інфляція в січні практично відповідає прогнозу НБУ

"Поточна динаміка споживчої інфляції та її складових свідчить про послаблення інфляційного тиску, що відповідає прогнозу Національного банку, опублікованому в "Інфляційному звіті" (січень 2019 року). Національний банк очікує, що жорстка монетарна політика і надалі сприятиме поступовому зниженню споживчої інфляції та її поверненню в межі цільового діапазону 5% +/- 1 в.п. у середньостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Раді НБУ пояснили зміцнення гривні



У Нацбанку додали, що у січні 2019 року споживча інфляція сповільнилася до 9,2% з 9,8% р/р у грудні 2018 року. У місячному вимірі ціни зросли на 1,0%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.

Нагадаємо, з 25 березня 2019 року Національний банк України розпочне здійснювати перевезення валюти між містами.



