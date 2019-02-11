У Раді НБУ пояснили зміцнення гривні

"На відміну від кількох останніх років січень характеризувався спокоєм на валютному ринку України, з ухилом у невелику ревальвацію нацвалюти. А в першій декаді лютого відзначалося помітне зміцнення курсу гривні. З початку року до теперішнього часу гривня по відношенню до долара посилилася на 2,9% (офіційний курс НБУ)", - вказав Данилишин.

З його слів, це сталося внаслідок впливу низки зовнішніх і внутрішніх факторів.

"Серед зовнішніх факторів виділю два основних - гальмування з підвищенням ставок основними центробанками світу і порівняно низькі ціни на енергоносії", - зазначив голова Ради НБУ.

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Вплив на реалії і перспективи усіх валют у світі, і в тому числі гривні, як пояснив він, робить політика ФРС США. Про те, що в керівництві Федрезерву зародилися сумніви щодо доцільності продовження жорсткої монетарної політики, стало відомо в перші дні року, зазначив Данилишин.

"Відповідно, якщо ставку не підвищують, валюти країн з ринками, що розвиваються не відчувають тиску з боку долара", - додав він.

Банк Англії, з його слів, солідаризувався з ФРС США - минулого тижня ухвалив рішення зберегти ставку на рівні 0,75%.

Валюти країн, що розвиваються, в тому числі і гривня, теж отримали підтримку на тлі падіння ціни нафти, додав він.

"Приводи для оптимізму щодо курсу гривні в другій половині року варто шукати в успішному продовженні співпраці з МВФ. Що також дозволить отримувати "пов'язане фінансування" від інших офіційних кредиторів України", - підсумував Данилишин.

У середині січня у НБУ заявили про зміцнення гривні.