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В Совете НБУ объяснили укрепление гривны

В Совете НБУ объяснили укрепление гривны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. В первой декаде февраля отмечалось заметное укрепление курса гривны, что произошло, в основном, благодаря торможению с повышением ставок основными центробанками мира и сравнительно низким ценам на энергоносители. Приводы же для оптимизма относительно курса гривны во второй половине года стоит искать в успешном продолжении сотрудничества с МВФ. Такого мнения глава Совета НБУ Богдан Данилишин, передает УНН.

"В отличие от последних лет январь характеризовался спокойствием на валютном рынке Украины, с уклоном в небольшую ревальвацию нацвалюты. А в первой декаде февраля отмечалось заметное укрепление курса гривны. С начала года до настоящего времени гривна по отношению к доллару укрепилась на 2,9% (официальный курс НБУ)", - отметил Данилишин.

По его словам, это произошло в результате воздействия ряда внешних и внутренних факторов.

"Среди внешних факторов выделю два основных - торможение с повышением ставок основными центробанками мира и сравнительно низкие цены на энергоносители", - отметил глава Совета НБУ.

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Влияет на реалии и перспективы всех валют в мире, и в том числе гривны, как объяснил он, политика ФРС США. О том, что в руководстве Федрезерва зародились сомнения в целесообразности продолжения жесткой монетарной политики, стало известно в первые дни года, отметил Данилишин.

"Соответственно, если ставку не повышают, валюты стран с развивающимися рынками не испытывают давления со стороны доллара", - добавил он.

Банк Англии, по его словам, солидаризировался с ФРС США - на прошлой неделе принял решение сохранить ставку на уровне 0,75%.

Валюты развивающихся стран, в том числе и гривна, тоже получили поддержку на фоне падения цены нефти, добавил он.

"Поводы для оптимизма относительно курса гривны во второй половине года стоит искать в успешном продолжении сотрудничества с МВФ. Что также позволит получать "связанное финансирование" от других официальных кредиторов Украины", - подытожил Данилишин.

В середине января в НБУ заявили об укреплении гривны.

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