НБУ здійснюватиме міжміські перевезення валюти

"За заявками банків Національний банк зможе здійснювати міжміські перевезення валютних цінностей середньовантажними та великовантажними оперативними автомобілями. Досі така послуга забезпечувалася Національним банком лише у межах одного населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

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Таке рішення Національний банк ухвалив з метою:

- ефективного контролю за обігом готівкових коштів у банківський системі України в частині організації їх перевезення;

- сприяння зростанню обсягів надходження готівки до Національного банку для її подальшого оброблення;

- забезпечення потреб економіки України в готівці належної якості.

"Також Національний банк привів власні тарифи на послуги з перевезення валютних цінностей до середнього рівня ринкових цін на аналогічні послуги. Такий крок дозволить зробити тарифну політику регулятора на ці послуги конкурентною. Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 07 лютого 2019 року № 36 "Про внесення змін до Тарифів на послуги з перевезення валютних цінностей, що надаються Національним банком України", - додали у Нацбанку.

Цей нормативно-правовий акт набирає чинності з 25 березня 2019 року.

Нагадаємо, у 2018 році кількість реалізованих Національним банком України пам’ятних монет зросла майже утричі у порівнянні з 2017 роком. Крім внутрішнього ринку, нумізматична продукція НБУ користувалася значним попитом і за кордоном.