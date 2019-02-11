Минулого року НБУ продав за кордон понад 22 тис. памʼятних монет

"Крім внутрішнього ринку, нумізматична продукція Національного банку користувалася значним попитом і за кордоном. Минулого року реалізовано за кордон понад 22 тис. памʼятних та інвестиційних монет на суму майже 21 млн грн у еквіваленті (понад 165 тис. євро та 531 тис. дол. США). Успішно освоюються ринки збуту в США, Німеччині, Гонконгу, Південній Кореї і через транснаціональні дистриб’юторські мережі – у інших країнах світу", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ назвав найпопулярніші пам’ятні монети у 2018 році



У 2018 році НБУ реалізовано утричі більше монет ніж у 2017 році. Минулого року Нацбанк продав на внутрішньому ринку майже 3,1 млн пам’ятних монет на загальну суму 139,8 млн грн, у тому числі:

• золотих – 1,6 тис. шт.;

• срібних – 65,8 тис. шт.;

• з недорогоцінних металів – 1 млн шт.;

• зі сплаву на основі цинку – майже 2 млн шт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ вирішив увічнити любов до Києва у монеті

У минулому, 2017 році, продано 1,2 млн пам’ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн.

"За минулий рік Національний банк також продав близько 32 тис. інвестиційних монет на загальну суму 110,3 млн грн, з них золотих – 6,5 тис. шт. та срібних – 25,5 тис. шт. Це удвічі більше, ніж у 2017 році, коли було реалізовано майже 15,9 тис. інвестиційних монет на загальну суму 82,6 млн грн, з них золотих – 5,2 тис. шт. та срібних – 10,7 тис. шт. У населення минулого року Національний банк викупив 240 інвестиційних монет України, що підтверджує попит громадян на цю продукцію та її інвестиційний характер", - додали у Нацбанку.

Загалом у 2018 році Національний банк увів в обіг 41 пам’ятну монету: 25 – із недорогоцінних металів, 13 – срібних, 3 – зі сплаву на основі цинку. Їх загальний тираж становив майже 4 млн монет. Також Національний банк випустив 5 пам’ятних медалей, присвячених ювілеям вищих учбових закладів та наукових інститутів загальним тиражем 83,5 тис. шт.

Нагадаємо, 24 січня відбувся аукціон з продажу нерозрізаних аркушів банкнот гривні, на якому Національний банк запропонував для реалізації оптові партії нерозрізаних аркушів банкнот номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень.