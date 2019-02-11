В прошлом году НБУ продал за границу более 22 тыс. памятных монет

"Кроме внутреннего рынка, нумизматическая продукция Национального банка пользовалась большим спросом и за рубежом. В прошлом году реализовано за границу более 22 тыс. памятных и инвестиционных монет на сумму почти 21 млн грн в эквиваленте (более 165 тыс. евро и 531 тыс. долл. США ). Успешно осваиваются рынки сбыта в США, Германии, Гонконге, Южной Корее и через транснациональные дистрибьюторские сети - в других странах мира", - говорится в сообщении.

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В 2018 году НБУ реализовано в три раза больше монет чем в 2017 году. В прошлом году Нацбанк продал на внутреннем рынке почти 3,1 млн памятных монет на общую сумму 139,8 млн грн, в том числе:

• золотых - 1,6 тыс. шт .;

• серебряных - 65,8 тыс. шт .;

• из недрагоценных металлов - 1 млн шт .;

• из сплава на основе цинка - почти 2 млн шт.

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В прошлом, 2017 году, продано 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн.

"За прошлый год Национальный банк также продал около 32 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 110,3 млн грн, из них золотых - 6,5 тыс. шт. И серебряных - 25,5 тыс. шт. Это вдвое больше, чем в 2017 году, когда было реализовано почти 15,9 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 82,6 млн грн, из них золотых - 5,2 тыс. шт. и серебряных - 10,7 тыс. шт. У населения в прошлом году Национальный банк выкупил 240 инвестиционных монет Украины, что подтверждает спрос граждан на эту продукцию и ее инвестиционный характер", - добавили в Нацбанке.

Всего в 2018 году Национальный банк ввел в обращение 41 памятную монету: 25 - из недрагоценных металлов, 13 - серебряных, 3 - из сплава на основе цинка. Их общий тираж составил почти 4 млн монет. Также Национальный банк выпустил 5 памятных медалей, посвященных юбилеям высших учебных заведений и научных институтов общим тиражом 83,5 тыс. шт.

Напомним, 24 января состоялся аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот гривны, на котором Национальный банк предложил для реализации оптовые партии неразрезанных листов банкнот номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен.