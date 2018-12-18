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НБУ вирішив увічнити любов до Києва у монеті

Київ • УНН

 • 10492 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Національний банк України вводить з 20 грудня в обіг 5-гривневу монету, присвячену Києву. Про це повідомляється на сайті Регулятора, передає УНН.

НБУ вирішив увічнити любов до Києва у монеті

“Монета присвячена столиці незалежної України, одному з найбільших і найдавніших міст Європи, розташованому на обох берегах Дніпра. Місто славиться численними пам’ятками культури, археології, історії, архітектури та містобудування різних епох”, — йдеться у поясненні НБУ.

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У Нацбанку підкреслили значення Києва сьогодні.

“Київ — політичний, соціально-економічний, транспортний та освітньо-науковий центр країни, окрема адміністративно-територіальна одиниця в складі України й адміністративний центр Київської області. Місце розташування центральних органів влади України, іноземних місій, штаб-квартир більшості підприємств і громадських об’єднань, що працюють в Україні”, — підкреслили в НБУ.

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На аверсі монети розміщено: угорі — малий Державний Герб України, по колу написи: Національний банк України (угорі), п’ять гривень (унизу), праворуч — логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України; у центрі — стилізовану композицію, що символізує Київ: угорі ліворуч — Парковий міст — пішохідний міст через Дніпро, який з’єднує центральну частину Києва з парковою зоною та пляжами Труханового острова; праворуч — Софійський собор та його дзвіниця; у центрі — будівля Верховної Ради України, праворуч від якої — рік карбування монети 2018; колона Магдебурзького права (ліворуч), герб Києва (ХV ст.), найстаріше зображення якого міститься в гербовнику Конрада Ґрюненберґа; каштанова гілочка — символ Києва (унизу).

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На реверсі монети розміщено: Архангела Михаїла — покровителя Київської землі, міста Києва, зображення якого міститься на гербах Києва, Київського князівства, Київського воєводства, Київської губернії; написи місто Київ (угорі), декоративні елементи (унизу).

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Тираж монети обмежений - 45 тис. 

Нагадаємо, 15 грудня НБУ випустив чотири колекційні монети шестикутної форми, що приурочені до 100-річчя Національної академії наук України. Набір пам’ятних монет має вартість 2536 гривень, і складається із монет “До 100-річчя Національної академії наук України” — “Ера миру”, “Ера змін”, “Ера технологій”, “Людина, час, простір”.

Лицар Конрад Фон Грюненберг (нім. Konrad von Grunenberg), 1420-1494 - мер міста Констанц (ФРН, земля Баден-Вюртемберг) з 1454 по 1462 роки. Конрад фон Ґрюненберґ - автор одного з найбільш популярних середньовічних європейських гербовників (Wappenbuch Konrad Grünenberg), який містив опис та зображення гербів імператорів, королів, князів, шляхти, держав, міст Європи та колоній.

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