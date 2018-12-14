Нацбанк випустить сувенірні 100 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Національний банк України 17 грудня 2018 року випустить сувенірну неплатіжну банкноту "Сто гривень". Про це передає УНН з посиланням на прес-центр НБУ.
"Національний банк України 17 грудня 2018 року випустить сувенірну неплатіжну банкноту "Сто гривень", яка відтворює дизайн української банкноти номінальною вартістю 100 гривень, введеної в обіг 17 жовтня 1918 року", - йдеться у повідомленні.
Банкноту створили з нагоди відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 рр. і введення в обіг перших українських паперових грошей.
Сувенірна банкнота "Сто гривень" виготовлена на папері з водяним знаком (зображення тризуба). Її розміри: 80×170 мм. Тираж сувенірної банкноти – 100 тис. штук (у тому числі 50 тис. штук у сувенірній упаковці).
Стилізовані зображення українських прапорів під дією УФ-променів набувають жовто-блакитного світіння.
Нагадаємо, Національний банк України збільшив свої міжнародні резерви у четвертому кварталі на понад 700 млн дол.