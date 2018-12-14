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НБУ выпустит сувенирную купюру "Сто гривен"

Киев • УНН

 • 33353 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный банк Украины 17 декабря 2018 выпустит сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен". Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-центр НБУ.

НБУ выпустит сувенирную купюру "Сто гривен"

"Национальный банк Украины 17 декабря 2018 выпустит сувенирную неплатежную банкноту "Сто гривен", которая воспроизводит дизайн украинской банкноты номинальной стоимостью 100 гривен, введенной в обращение 17 октября 1918", - говорится в сообщении.

Банкноту создали по случаю 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 гг. и введение в обращение первых украинских бумажных денег.

Сувенирная банкнота "Сто гривен" изготовлена на бумаге с водяным знаком (изображение трезубца). Ее размеры: 80×170 мм. Тираж сувенирной банкноты - 100 тыс. штук (в том числе 50 тыс. штук в сувенирной упаковке).

Стилизованные изображения украинских флагов под действием УФ-лучей приобретают желто-голубого свечение.

Напомним, Национальный банк Украины увеличил свои международные резервы в четвертом квартале более чем 700 млн долл.

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