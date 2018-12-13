Міжнародні резерви у четвертому кварталі зросли на понад 700 млн доларів - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Національний банк України збільшив свої міжнародні резерви у четвертому кварталі на понад 700 млн дол. Про це сьогодні сказав на прес-конференції заступник голови НБУ Олег Чурій, передає УНН.
“Стосовно факторів, які сприяли тому факту, що гривня зміцнилася і Національний банк зміг поповнити свої резерви в четвертому кварталі більше ніж на 700 млн дол., можна виділити декілька основних факторів. Це є жорстка монетарна політика, це і та ситуація з урожаєм, який Україна збирає цього року. Тобто, ми маємо рекордний урожай за всі роки незалежності”, — сказав він.
Як повідомили у НБУ 6 грудня, міжнародні резерви України за місяць збільшились майже на 1 млрд доларів.
Нагадаємо, Національний банк України не збирається підтягувати курс гривні до долара до закладеного у бюджеті на кінець року в 30,1 грн/долар.