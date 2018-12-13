Международные резервы в четвертом квартале выросли на более чем 700 млн долларов - НБУ

"Что касается факторов, которые способствовали тому факту, что гривна укрепилась и Национальный банк смог пополнить свои резервы в четвертом квартале более чем на 700 млн долл., можно выделить несколько основных факторов. Это жесткая монетарная политика, это и ситуация с урожаем, который Украина собирает в этом году. То есть, мы имеем рекордный урожай за все годы независимости", - сказал он.

Как сообщили в НБУ 6 декабря, международные резервы Украины за месяц увеличились почти на 1 млрд долларов.

Напомним, Национальный банк Украины не собирается подтягивать курс гривны к доллару к заложенному в бюджете на конец года в 30,1 грн/доллар.