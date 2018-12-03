Найбільше пам'ятних монет продав "Ощадбанк"

ukru
23 березня, 12:58 • 170722 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 441191 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 430553 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 417016 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 421860 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 309342 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 255407 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 497625 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176534 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 426560 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3 м/с
89 %
755 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

23 березня, 18:16 • 106242 перегляди
На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

23 березня, 18:36 • 97044 перегляди
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 103802 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 92752 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 57713 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 415453 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 497625 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 426561 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 379421 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 327653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 163365 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 160338 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 161125 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 155601 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 159049 перегляди
Актуальне
Найбільше пам'ятних монет продав "Ощадбанк"

Найбільше пам'ятних монет продав "Ощадбанк"

Київ • УНН

 • 80459 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. “Ощадбанк” реалізував понад 35% тиражів українських ювілейних і пам’ятних монет упродовж 2018 року. Це найбільший показник на українському банківському ринку. Про це повідомила прес-служба ПАТ “Ощадбанк”, передає УНН.

“За 9 місяців поточного року обсяг продажів банком вітчизняних срібних монет зріс на 35%, а пам’ятних монет з недорогоцінних металів — на 450%”, — заявила Валерія Малахова, директор департаменту роздрібного бізнесу “Ощадбанку”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк Румунії відчеканив монету із зображенням українського університету

“Ощадбанк” є офіційним дистриб’ютором пам’ятних монет України. Він володіє ексклюзивним правом продавати такі монети за онлайн-замовленнями, оформленими на офіційному веб-сайті НБУ, мешканцям 15 областей країни.

"Ми прагнемо збільшити нашу частку продажів монет Нацбанку наступного року. У планах — спрощення оформлення продажу колекційної продукції, реалізація сувенірної та супутньої продукції НБУ через веб-сайт „Ощадбанку“, продаж передплатних абонементів на пам’ятні монети України", - додала директор департаменту роздрібного бізнесу банку.

Станом на грудень, НБУ у 2018 році випустив 42 пам’ятні і ювілейні монети, у 2017 році — 56 монет, у 2016 році — 47. У 2016 році продаж пам’ятних та інвестиційних монет приніс НБУ 247,8 млн гривень, а в 2017-му — 106,2 млн гривень. Загальний нумізматичний тираж 2016 року побив рекорд останніх років - 1 мільйон 155 тисяч 400 штук. 47 видів монет було викарбовано із золота, срібла і недорогоцінних металів.

Продажем ювілейних і пам’ятних монет, окрім “Ощадбанку”, також займаються “Укргазбанк”, “Укрексімбанк”.

Також варто згадати ще одну категорію нумізматичної продукції Нацбанку - інвестиційні монети.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Монетний двір України планує карбувати монети для інших держав

Як писав УНН,  15 листопада Національний банк України випустив чотири колекційні монети шестикутної форми, що приурочені до 100-річчя Національної академії наук України.

“Ощадбанк” перебуває у 100% державній власності та є наступником радянського “Ощадбанку” після 1991 року в Україні. Він посідає друге місце за розміром активів та депозитів.

Використовуючи найбільшу мережу у країні, що налічує приблизно 4 тис. відділень та 30 тис. працівників, “Ощадбанк” надає послуги майже 3 тис. корпоративних клієнтів, 126 тис. малих і середніх підприємств (МСП) та 5,6 млн активних роздрібних клієнтів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91