Найбільше пам'ятних монет продав "Ощадбанк"

“За 9 місяців поточного року обсяг продажів банком вітчизняних срібних монет зріс на 35%, а пам’ятних монет з недорогоцінних металів — на 450%”, — заявила Валерія Малахова, директор департаменту роздрібного бізнесу “Ощадбанку”.

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“Ощадбанк” є офіційним дистриб’ютором пам’ятних монет України. Він володіє ексклюзивним правом продавати такі монети за онлайн-замовленнями, оформленими на офіційному веб-сайті НБУ, мешканцям 15 областей країни.

"Ми прагнемо збільшити нашу частку продажів монет Нацбанку наступного року. У планах — спрощення оформлення продажу колекційної продукції, реалізація сувенірної та супутньої продукції НБУ через веб-сайт „Ощадбанку“, продаж передплатних абонементів на пам’ятні монети України", - додала директор департаменту роздрібного бізнесу банку.

Станом на грудень, НБУ у 2018 році випустив 42 пам’ятні і ювілейні монети, у 2017 році — 56 монет, у 2016 році — 47. У 2016 році продаж пам’ятних та інвестиційних монет приніс НБУ 247,8 млн гривень, а в 2017-му — 106,2 млн гривень. Загальний нумізматичний тираж 2016 року побив рекорд останніх років - 1 мільйон 155 тисяч 400 штук. 47 видів монет було викарбовано із золота, срібла і недорогоцінних металів.

Продажем ювілейних і пам’ятних монет, окрім “Ощадбанку”, також займаються “Укргазбанк”, “Укрексімбанк”.

Також варто згадати ще одну категорію нумізматичної продукції Нацбанку - інвестиційні монети.

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Як писав УНН, 15 листопада Національний банк України випустив чотири колекційні монети шестикутної форми, що приурочені до 100-річчя Національної академії наук України.

“Ощадбанк” перебуває у 100% державній власності та є наступником радянського “Ощадбанку” після 1991 року в Україні. Він посідає друге місце за розміром активів та депозитів.

Використовуючи найбільшу мережу у країні, що налічує приблизно 4 тис. відділень та 30 тис. працівників, “Ощадбанк” надає послуги майже 3 тис. корпоративних клієнтів, 126 тис. малих і середніх підприємств (МСП) та 5,6 млн активних роздрібних клієнтів.