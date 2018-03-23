Торік НБУ продав пам’ятних монет на 106,2 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Минулого року Нацбанк продав пам’ятних монет на 106,2 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“У 2017 році Національний банк реалізував понад 1,2 млн пам’ятних монет на загальну суму 106,2 млн грн”, — повідомили у Нацбанку.
Зокрема було продано:
-
- монет із золота — 830 шт.;
-
- срібних монет — 47,3 тис. шт.;
-
- монет із нейзильберу — 1,2 млн шт.
-
В НБУ додали, що за 2017 рік через систему онлайн-замовлення реалізовано понад 472 тис. пам’ятних монет нових випусків (86% від усієї попередньо замовленої через сайт кількості монет).
У 2017 році Нацбанк увів в обіг 47 пам’ятних монет (11 — срібних, 9 — біметалевих, 27 — з нейзильберу) та випустив 4 пам’ятні медалі. Їх загальний тираж становив 1 442 500 монет.
Крім того, за минулий рік утричі зросла кількість реалізованих інвестиційних монет — у 2017 році НБУ продав майже 15,9 тис. інвестиційних монет на загальну суму 82,6 млн грн (золотих — 5,2 тис. шт., срібних — 10,7 тис. шт.). У населення минулого року Національний банк викупив 313 інвестиційних монет України.
У Нацбанку відзначили стабільний попит на нумізматичну продукцію НБУ як в Україні, так і за кордоном.
Так, між НБУ та фірмами-нерезидентами з Німеччини, Польщі, Гонконгу та США укладено низку договорів, за якими у 2017 році за кордон реалізовано майже 29 тис. монет (22 тис. інвестиційних та 6,6 тис. памʼятних монет) на загальну суму близько 20 млн грн (близько 716,5 тис. доларів у еквіваленті).
Нагадаємо, у Києві з’явиться унікальний монумент національній валюті “Гривні” у сквері “Музей креативних лав під відкритим небом” в Печерському районі.