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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 17997 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 23092 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 76970 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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10 марта, 06:48 • 109283 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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10 марта, 00:20 • 116606 просмотра

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В прошлом году НБУ продал памятных монет на 106,2 млн гривен

В прошлом году НБУ продал памятных монет на 106,2 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 17073 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В прошлом году Нацбанк продал памятных монет на 106,2 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.

“В 2017 году Национальный банк реализовал более 1,2 млн памятных монет на общую сумму 106,2 млн грн”, — сообщили в Нацбанке.

В частности было продано:

  • монет из золота — 830 шт.;
  • серебряных монет — 47,3 тыс. шт.;
  • монет из нейзильбера — 1,2 млн шт.

В НБУ добавили, что за 2017 год через систему онлайн-заказа реализовано более 472 тыс. памятных монет новых выпусков (86% от всех предварительно заказанных через сайт монет).

В 2017 году Нацбанк ввел в обращение 47 памятных монет (11 — серебряных, 9 — биметаллических, 27 — из нейзильбера) и выпустил 4 памятные медали. Их общий тираж составил 1 442 500 монет.

Кроме того, за прошедший год в три раза выросло количество реализованных инвестиционных монет — в 2017 году НБУ продал почти 15,9 тыс. инвестиционных монет на общую сумму 82,6 млн грн (золотых — 5,2 тыс. шт., серебряных — 10,7 тыс. шт.). У населения в прошлом году Национальный банк выкупил 313 инвестиционных монет Украины.

В Нацбанке отметили стабильный спрос на нумизматическую продукцию НБУ как в Украине, так и за рубежом.

Так, между НБУ и фирмами-нерезидентами из Германии, Польши, Гонконга и США заключен ряд договоров, по которым в 2017 году за границу реализовано почти 29 тыс. монет (22 тыс. инвестиционных и 6,6 тыс. памятных монет) на общую сумму около 20 млн грн (около 716,5 тыс. долларов в эквиваленте).

Напомним, в Киеве появится уникальный памятник национальной валюте “Гривне” в сквере “Музей креативных лавочек под открытым небом” в Печерском районе.

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