Монетний двір України планує карбувати монети для інших держав
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Монетний двір України планує вийти на міжнародний ринок - виготовляти продукцію на замовлення інших держав. Про це заявив голова Національного банку Яків Смолій, вітаючи колектив підприємства із 20-річним ювілеєм, передає УНН з посиланням на НБУ.
“Голова Національного банку України Яків Смолій привітав колектив підприємства з ювілеєм. Він заявив, що у планах підприємства — вихід на міжнародний ринок”, — сказано у повідомленні.
При цьому зазначається, що річна потужність підприємства становить 1,2 млрд штук обігових монет, близько 1 млн штук пам’ятних монет із дорогоцінних та недорогоцінних металів, а також близько 200 тисяч орденів і медалей.
За двадцять років роботи на Монетному дворі відкарбовано майже 10 млрд розмінних та обігових монет, близько 20 млн пам’ятних та інвестиційних монет, виготовлено 75 найменувань державних нагород (орденів, медалей, нагрудних знаків до почесних звань України) загальною кількістю понад 10 млн штук.
Довідка УНН.
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- Карбування розмінних (обігових) монет на Монетному дворі розпочалося наприкінці 2000 року — першою відкарбованою тут обіговою монетою стала монета номіналом 1 копійка.
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- У 2000 році Монетний двір також розпочав виготовлення державних нагород на замовлення Державного управління справами.
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Нагадаємо, Монетний двір вже розпочав карбування нових обігових монет номінальною вартістю 1 та 2 гривні.