Монетний двір почав карбувати нові обігові монети
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Монетний двір вже розпочав карбування нових обігових монет, передає УНН з посиланням на Нацбанк.
“Монетний двір карбує нові обігові монети”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нові обігові монети номінальною вартістю 1 та 2 гривні вводитимуться в обіг 27 квітня 2018 року. З часом вони замінять банкноти відповідних номіналів, які зараз перебувають в обігу.
Українці зможуть розраховуватися одночасно і новими монетами, і банкнотами відповідних номіналів необмежений час — доки монети поступово не замінять в обігу банкноти. Тобто паперові гроші номіналами 1 і 2 гривні перебуватимуть в обігу паралельно з металевими до останньої паперової гривні.
Вилучати з обігу банкноти номіналом 1 та 2 гривні Нацбанк не буде, але припинить їх друкувати та поповнювати ними грошовий обіг.
З урахуванням строку служби монет заміна банкнот низьких номіналів на монети дасть змогу заощадити державі близько 1 млрд гривень. Тривалість життя монет становить близько 20 років у той час як банкноти номіналами 1 та 2 гривні можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу — близько 1,5 року.
Нові обігові монети матимуть сріблястий колір, будуть невеликими, легкими та зручними для розрахунків. За кольором і розміром нові монети помітно відрізнятимуться від монет інших номіналів, що допоможе населенню легко визначити номінал.
Нові монети номіналом 1 та 2 гривні виготовляються зі сталі з гальванічним покриттям, що дає можливість знизити собівартість монет, вона є нижчою за їх номінал.
Монетний двір планує відкарбувати у цьому році близько 140 млн монет номіналом 1 гривня та 145 млн монет номіналом 2 гривні.
Дизайн монет “успадкував” портрети тих видатних українських особистостей, які зображені на відповідних банкнотах. На реверсі монети номіналом 1 гривня зображено портрет князя Володимира Великого, 2 гривні — князя Ярослава Мудрого.
Нагадаємо, Національний банк затвердив правила заокруглення загальних у чеку сум готівкових розрахунків.