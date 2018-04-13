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Монетный двор начал чеканить новые оборотные монеты

Монетный двор начал чеканить новые оборотные монеты

Киев  •  УНН

 • 25966 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Монетный двор уже начал чеканку новых оборотных монет, передает УНН со ссылкой на Нацбанк.

“Монетный двор чеканит новые оборотные монеты”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны вводиться в обращение 27 апреля 2018 года. Со временем они заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов неограниченное время — пока монеты постепенно не заменят в обращении банкноты. То есть бумажные деньги номиналами 1 и 2 гривны будут находиться в обращении параллельно с металлическими до последней бумажной гривны.

Изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны Нацбанк не будет, но прекратит их печатать и пополнять ими денежный оборот.

С учетом срока службы монет замена банкнот низких номиналов на монеты позволит сэкономить государству около 1 млрд гривен. Продолжительность жизни монет составляет около 20 лет в то время как банкноты номиналами 1 и 2 гривны могут обращаться незначительный промежуток времени — около 1,5 года.

Новые оборотные монеты будут серебристого цвета, небольшие, легкие и удобные для расчетов. По цвету и размеру новые монеты будут заметно отличаться от монет других номиналов, что поможет населению легко определить номинал.

Новые монеты номиналом 1 и 2 гривны изготавливаются из стали с гальваническим покрытием, что позволяет снизить себестоимость монет, она ниже их номинала.

Монетный двор планирует отчеканить в этом году около 140 млн монет номиналом 1 гривна и 145 млн монет номиналом 2 гривны.

Дизайн монет “унаследовал” портреты тех выдающихся украинских личностей, которые изображены на соответствующих банкнотах. На реверсе монеты номиналом 1 гривна изображен портрет князя Владимира Великого, 2 гривны — князя Ярослава Мудрого.

Напомним, Национальный банк утвердил правила округления общих в чеке сумм наличных расчетов.

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