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Монетный двор Украины планирует чеканить монеты для других государств

Киев • УНН

 • 18309 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Монетный двор Украины планирует выйти на международный рынок — производить продукцию по заказу других государств. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, поздравляя коллектив предприятия с 20-летним юбилеем, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Монетный двор Украины планирует чеканить монеты для других государств

“Глава Национального банка Украины Яков Смолий поздравил коллектив предприятия с юбилеем. Он заявил, что в планах предприятия — выход на международный рынок”, - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что годовая мощность предприятия составляет 1,2 млрд штук оборотных монет, около 1 млн штук памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, а также около 200 тысяч орденов и медалей.

За двадцать лет работы на Монетном дворе отчеканили почти 10 млрд разменных и оборотных монет, около 20 млн памятных и инвестиционных монет, изготовлено 75 наименований государственных наград (орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины) общим количеством более 10 млн штук.

Справка УНН.

  • Чеканка разменных (оборотных) монет на Монетном дворе началась в конце 2000 года — первой отчеканеной здесь оборотной монетой стала монета номиналом 1 копейка.
  • В 2000 году Монетный двор также начал изготовление государственных наград по заказу Государственного управления делами.

Напомним, Монетный двор уже начал чеканку новых оборотных монет номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.

Украинские Национальные Новости

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