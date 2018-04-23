Монетный двор Украины планирует чеканить монеты для других государств
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Монетный двор Украины планирует выйти на международный рынок — производить продукцию по заказу других государств. Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий, поздравляя коллектив предприятия с 20-летним юбилеем, передает УНН со ссылкой на НБУ.
“Глава Национального банка Украины Яков Смолий поздравил коллектив предприятия с юбилеем. Он заявил, что в планах предприятия — выход на международный рынок”, - сказано в сообщении.
При этом отмечается, что годовая мощность предприятия составляет 1,2 млрд штук оборотных монет, около 1 млн штук памятных монет из драгоценных и недрагоценных металлов, а также около 200 тысяч орденов и медалей.
За двадцать лет работы на Монетном дворе отчеканили почти 10 млрд разменных и оборотных монет, около 20 млн памятных и инвестиционных монет, изготовлено 75 наименований государственных наград (орденов, медалей, нагрудных знаков к почетным званиям Украины) общим количеством более 10 млн штук.
Справка УНН.
-
- Чеканка разменных (оборотных) монет на Монетном дворе началась в конце 2000 года — первой отчеканеной здесь оборотной монетой стала монета номиналом 1 копейка.
-
- В 2000 году Монетный двор также начал изготовление государственных наград по заказу Государственного управления делами.
-
Напомним, Монетный двор уже начал чеканку новых оборотных монет номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.