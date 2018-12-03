Больше всего памятных монет продал "Ощадбанк"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. “Ощадбанк” реализовал более 35% тиражей украинских юбилейных и памятных монет в течение 2018 года. Это самый большой показатель на украинском банковском рынке. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Ощадбанк”, передает УНН.
“За 9 месяцев текущего года объем продаж банком отечественных серебряных монет вырос на 35%, а памятных монет из недрагоценных металлов — на 450%„, - заявила Валерия Малахова, директор департамента розничного бизнеса“ Ощадбанка ”.
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“Ощадбанк” является официальным дистрибьютором памятных монет Украины. Он обладает эксклюзивным правом продавать такие монеты по онлайн-заказам, оформленным на официальном сайте НБУ, жителям 15 областей страны.
"Мы стремимся увеличить нашу долю продаж монет Нацбанка в следующем году. В планах — упрощение оформления продажи коллекционной продукции, реализация сувенирной и сопутствующей продукции НБУ через веб-сайт „Ощадбанка“, продажа подписных абонементов на памятные монеты Украины", - добавила директор департамента розничного бизнеса банка.
По состоянию на декабрь, НБУ в 2018 году выпустил 42 памятных и юбилейных монет, в 2017 году - 56 монет, в 2016 году — 47. В 2016 году продажи памятных и инвестиционных монет принес НБУ 247,8 млн гривен, а в 2017-м — 106,2 млн гривен. Общий нумизматический тираж 2016 года побил рекорд последних лет 1 миллион 155 тысяч 400 штук. 47 видов монет было отчеканено из золота, серебра и недрагоценных металлов.
Продажей юбилейных и памятных монет, кроме “Ощадбанка”, также занимаются “Укргазбанк”, “Укрэксимбанк”.
Также стоит упомянуть еще одну категорию нумизматической продукции Нацбанка — инвестиционные монеты.
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Как писал УНН, Национальный банк Украины выпустил четыре коллекционные монеты шестиугольной формы, приуроченные к 100-летию Национальной академии наук Украины.
“Ощадбанк” находится в 100% государственной собственности и является преемником советского “Сбербанка” после 1991 года в Украине. Он занимает второе место по размеру активов и депозитов.
Используя самую большую сеть в стране, насчитывает около 4 тыс. отделений и 30 тыс. работников, “Ощадбанк” предоставляет услуги почти 3 тыс. корпоративных клиентов, 126 тыс. малых и средних предприятий (МСП) и 56 млн активных розничных клиентов.