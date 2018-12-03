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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 81395 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102804 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137652 просмотра

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7 марта, 17:42 • 135758 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132108 просмотра

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Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126358 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141530 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145343 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Больше всего памятных монет продал "Ощадбанк"

Больше всего памятных монет продал "Ощадбанк"

Киев  •  УНН

 • 80452 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. “Ощадбанк” реализовал более 35% тиражей украинских юбилейных и памятных монет в течение 2018 года. Это самый большой показатель на украинском банковском рынке. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Ощадбанк”, передает УНН.

“За 9 месяцев текущего года объем продаж банком отечественных серебряных монет вырос на 35%, а памятных монет из недрагоценных металлов — на 450%„, - заявила Валерия Малахова, директор департамента розничного бизнеса“ Ощадбанка ”.

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“Ощадбанк” является официальным дистрибьютором памятных монет Украины. Он обладает эксклюзивным правом продавать такие монеты по онлайн-заказам, оформленным на официальном сайте НБУ, жителям 15 областей страны.

"Мы стремимся увеличить нашу долю продаж монет Нацбанка в следующем году. В планах — упрощение оформления продажи коллекционной продукции, реализация сувенирной и сопутствующей продукции НБУ через веб-сайт „Ощадбанка“, продажа подписных абонементов на памятные монеты Украины", - добавила директор департамента розничного бизнеса банка.

По состоянию на декабрь, НБУ в 2018 году выпустил 42 памятных и юбилейных монет, в 2017 году - 56 монет, в 2016 году — 47. В 2016 году продажи памятных и инвестиционных монет принес НБУ 247,8 млн гривен, а в 2017-м — 106,2 млн гривен. Общий нумизматический тираж 2016 года побил рекорд последних лет 1 миллион 155 тысяч 400 штук. 47 видов монет было отчеканено из золота, серебра и недрагоценных металлов.

Продажей юбилейных и памятных монет, кроме “Ощадбанка”, также занимаются “Укргазбанк”, “Укрэксимбанк”.

Также стоит упомянуть еще одну категорию нумизматической продукции Нацбанка — инвестиционные монеты.

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Как писал УНН, Национальный банк Украины выпустил четыре коллекционные монеты шестиугольной формы, приуроченные к 100-летию Национальной академии наук Украины.

“Ощадбанк” находится в 100% государственной собственности и является преемником советского “Сбербанка” после 1991 года в Украине. Он занимает второе место по размеру активов и депозитов.

Используя самую большую сеть в стране, насчитывает около 4 тыс. отделений и 30 тыс. работников, “Ощадбанк” предоставляет услуги почти 3 тыс. корпоративных клиентов, 126 тыс. малых и средних предприятий (МСП) и 56 млн активных розничных клиентов.

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