Нацбанк Румунії відчеканив монету із зображенням українського університету

Згідно з інформацією Нацбанку Румунії, в обіг ввели монети номіналом 100 лей, 10 лей, 1 лей та 50 бані зі зображенням колишньої Резиденція митрополитів Буковини і Далмації.

На реверсі монет зобразили напис румунською мовою “100 років від об’єднання Буковини із Румунією 28 листопада 1918”.

На аверсі зображений центральний корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Ювілейні монети вийшли в обмеженому тиражі: 200 золотих, 200 срібних, 5 тисяч латунних монет (номіналом 50 бані) та один мільйон золотих латунних монет (номіналом 50 бані) для обігу.

Випуск ювілейних монет приурочили до 100-річчя так званої “Унірії”, тобто об’єднання Румунії та приєднання до неї північної Буковини та Бессарабії.

До ювілею також планується друк пам’ятної банкноти на якій такого ж планується згадка Буковини та Бессарабії.

День об’єднання Румунії святкується 1 грудня.

Як раніше інформував УНН, Державна прикордонна служба України вирішила посилити контроль на українсько-румунському кордоні через активізацію контрабанди тютюнових виробів.