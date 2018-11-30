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Нацбанк Румунії відчеканив монету із зображенням українського університету

Нацбанк Румунії відчеканив монету із зображенням українського університету

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. До сторіччя об’єднання румунських земель Національний банк Румунії випустив пам’ятні монети із зображенням центрального корпусу Чернівецького національного університету, пише УНН.

Згідно з інформацією Нацбанку Румунії, в обіг ввели монети номіналом 100 лей, 10 лей, 1 лей та 50 бані зі зображенням колишньої Резиденція митрополитів Буковини і Далмації.

На реверсі монет зобразили напис румунською мовою “100 років від об’єднання Буковини із Румунією 28 листопада 1918”.
На аверсі зображений центральний корпус Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Ювілейні монети вийшли в обмеженому тиражі: 200 золотих, 200 срібних, 5 тисяч латунних монет (номіналом 50 бані) та один мільйон золотих латунних монет (номіналом 50 бані) для обігу.

Випуск ювілейних монет приурочили до 100-річчя так званої “Унірії”, тобто об’єднання Румунії та приєднання до неї північної Буковини та Бессарабії.

До ювілею також планується друк пам’ятної банкноти на якій такого ж планується згадка Буковини та Бессарабії.

День об’єднання Румунії святкується 1 грудня.

Як раніше інформував УНН, Державна прикордонна служба України вирішила посилити контроль на українсько-румунському кордоні через активізацію контрабанди тютюнових виробів.

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