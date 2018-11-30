Нацбанк Румынии отчеканил монету с изображением украинского университета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. К столетию объединения румынских земель Национальный банк Румынии выпустил памятные монеты с изображением центрального корпуса Черновицкого национального университета, пишет УНН.
Согласно информации Нацбанка Румынии, в обращение ввели монеты номиналом 100 леев, 10 леев, 1 лей и 50 бане со изображением бывшей Резиденция митрополитов Буковины и Далмации.
На реверсе монет изобразили надпись на румынском языке "100 лет объединения Буковины с Румынией 28 ноября 1918".
На аверсе изображен центральный корпус Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.
Юбилейные монеты вышли в ограниченном тираже 200 золотых, 200 серебряных, 5000 латунных монет (номиналом 50 бани) и один миллион золотых латунных монет (номиналом 50 бани) для оборота.
Выпуск юбилейных монет приурочили к 100-летию так называемой "Унирии", то есть объединение Румынии и присоединения к ней Северной Буковины и Бессарабии.
К юбилею также планируется печать памятной банкноты на которой такого же планируется упоминание Буковины и Бессарабии.
День объединения Румынии отмечается 1 декабря.
Как ранее информировал УНН, Государственная пограничная служба Украины решила усилить контроль на украинском-румынской границе из-за активизации контрабанды табачных изделий.