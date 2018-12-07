Порошенка нагороджено литовським орденом Вітовта Великого
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте нагородила Президента України Петра Порошенка литовським орденом Вітовта Великого. Про це повідомила прес-служба Глави української держави, передає УНН.
“Під час офіційного візиту Президента Литовської Республіки в Україну Даля Грібаускайте вручила Президентові України Петру Порошенку орден Вітовта Великого”, — йдеться у повідомленні.
Президента України нагороджено за особистий внесок у зміцнення та розвиток відносин між Україною та Литовською Республікою і за поглиблення політичного, культурного та економічного співробітництва між двома народами.
Глава Литовської держави наголосила, що “це нагорода не лише Президентові України, а й усім українцям за мужність, за опір та боротьбу за свободу своєї країни. Ця нагорода — вам, український народе!”, — додала Даля Грібаускайте.
Орден Вітовта Великого — вища державна нагорода Литовської Республіки. Орден засновано 1 вересня 1930 року в пам’ять 500 роковин з дня смерті Великого князя Литовського Вітовта Великого.
Вітовт (Вітаутас) Великий (1350 — 27 жовтня 1430 року) — князь Великого Литовського князівства, брав участь у Грюнвальдській битві проти Тевтонського ордену, здійснив чимало походів проти Москви.
Крім Порошенка, литовський орден Вітовта Великого у 2006 році отримав тодішній президент України Віктор Ющенко.
Нагадаємо, Порошенко нагородив Грібаускайте орденом Свободи.