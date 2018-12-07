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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака 7–14 апреля
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Порошенко награжден литовским орденом Витовта Великого

Киев • УНН

 • 8252 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте наградила Президента Украины Петра Порошенко литовским орденом Витовта Великого. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.

Порошенко награжден литовским орденом Витовта Великого

“Во время официального визита Президента Литовской Республики в Украине Даля Грибаускайте вручила Президенту Украины Петру Порошенко орден Витовта Великого”, — говорится в сообщении.

Президент Украины награжден за личный вклад в укрепление и развитие отношений между Украиной и Литовской Республикой и за углубление политического, культурного и экономического сотрудничества между двумя народами.

Глава Литовского государства подчеркнула, что “это награда не только Президенту Украины, но и всем украинцам за мужество, за сопротивление и борьбу за свободу своей страны. Эта награда — вам, украинский народ!”, - добавила Даля Грибаускайте.

Орден Витовта Великого — высшая государственная награда Литовской Республики. Орден учрежден 1 сентября 1930 года в память о 500-й годовщине со дня смерти Великого князя Литовского Витовта Великого.

Витовт (Витаутас) Великий (1350 — 27 октября 1430 года) — князь Великого княжества Литовского, участвовал в Грюнвальдской битве против Тевтонского ордена, совершил немало походов против Москвы.

Кроме Порошенко, литовский орден Витовта Великого в 2006 году получил тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.

Напомним, Порошенко наградил Грибаускайте орденом Свободы.

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