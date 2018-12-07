Порошенко награжден литовским орденом Витовта Великого
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте наградила Президента Украины Петра Порошенко литовским орденом Витовта Великого. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.
“Во время официального визита Президента Литовской Республики в Украине Даля Грибаускайте вручила Президенту Украины Петру Порошенко орден Витовта Великого”, — говорится в сообщении.
Президент Украины награжден за личный вклад в укрепление и развитие отношений между Украиной и Литовской Республикой и за углубление политического, культурного и экономического сотрудничества между двумя народами.
Глава Литовского государства подчеркнула, что “это награда не только Президенту Украины, но и всем украинцам за мужество, за сопротивление и борьбу за свободу своей страны. Эта награда — вам, украинский народ!”, - добавила Даля Грибаускайте.
Орден Витовта Великого — высшая государственная награда Литовской Республики. Орден учрежден 1 сентября 1930 года в память о 500-й годовщине со дня смерти Великого князя Литовского Витовта Великого.
Витовт (Витаутас) Великий (1350 — 27 октября 1430 года) — князь Великого княжества Литовского, участвовал в Грюнвальдской битве против Тевтонского ордена, совершил немало походов против Москвы.
Кроме Порошенко, литовский орден Витовта Великого в 2006 году получил тогдашний президент Украины Виктор Ющенко.
Напомним, Порошенко наградил Грибаускайте орденом Свободы.