Порошенко нагородив Грібаускайте орденом Свободи
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко нагородив Президента Литовської Республіки Далю Грібаускайте орденом Свободи. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН.
“Президент України Петро Порошенко вручив Президентові Литовської Республіки Далі Грібаускайте орден Свободи”, — йдеться у повідомленні.
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Церемонія нагородження відбулася у Маріїнському палаці, де проходили зустріч лідерів двох держав та двосторонні українсько-литовські переговори.
Главу Литовської Республіки нагороджено “за надзвичайні особисті заслуги в зміцненні українсько-литовських міждержавних відносин та захисті суверенітету і територіальної цілісності України”.
Орден Свободи — державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
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Орден Свободи є вищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці.
Нагадаємо, 7 грудня в Україні з офіційним візитом перебуває Президент Литви Даля Грібаускайте.