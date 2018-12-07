Порошенко наградил Грибаускайте орденом Свободы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко наградил Президента Литовской Республики Далю Грибаускайте орденом Свободы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.
“Президент Украины Петр Порошенко вручил Президенту Литовской Республики Дале Грибаускайте орден Свободы”, — говорится в сообщении.
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Церемония награждения состоялась в Мариинском дворце, где проходили встреча лидеров двух государств и двусторонние украинско-литовские переговоры.
Главу Литовской Республики наградили “за баснословные личные заслуги в укреплении украинской-литовских межгосударственных отношений и защиту суверенитета и территориальной целостности Украины”.
Орден Свободы — государственная награда Украины, установленная для награждения граждан за выдающиеся и особые заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.
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Орден Свободы является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы.
Напомним, 7 декабря в Украине с официальным визитом находится Президент Литвы Даля Грибаускайте.