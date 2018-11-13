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Джемілєв на 75-річчя отримав "Орден Свободи"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистостях з нагоди 75-річчя лідера кримськотатарського народу, Уповноваженого Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Про це повідомляє прес-служба глави держави, передає УНН.

“Глава держави вручив Мустафі Джемілєву „Орден Свободи“ на знак визнання його значної ролі у поверненні Криму та звільнення політичних в’язнів Кремля”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Порошенко у привітанні, “Мустафа Джемілєв — справжній герой кримськотатарського та українського народу. Його внесок у боротьбу за утвердження цінностей демократії та свободи неоціненний”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Верховний суд РФ підтвердив заборону М.Джемілєву на в'їзд у Росію

Довідка: Мустафа Джемілєв — політичний та громадський діяч СРСР і України кримськотатарського походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політв’язень, народний депутат України, з 20 серпня 2014 року Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу.

Народився 13 листопада 1943 у селі Ай-Серез, Крим.

За свої політичні погляди Джемілєв був виключений з ВНЗ та сім разів був судимий. Всього він провів п’ятнадцять років у місцях позбавлення волі: був ув’язненим у 1966–1967, 1969–1972, 1974–1975, 1975–1976, 1983–1986 роках та у 1979–1982 роках був у засланні в Якутії. Всесвітньо відомий правозахисник, один з засновників та член Ініціативної групи із захисту прав людини в СРСР. Після проголошення незалежності України Джемілєв став активним діячем політичного життя країни. З 1998 року Народний депутат України III, IV, V, VI, VII скликань та VIII скликань, автор кількох десятків законопроектів, колишній голова Меджлісу кримськотатарського народу (1991–2013), член комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин (з 1998 року), голова підкомітету з питань депортованих народів, національних меншин та жертв політичних репресій (2 вересня 2003 — 15 червня 2007), голова підкомітету з питань етнополітики, прав корінних народів та національних меншин України, жертв політичних репресій (з грудня 2012 року). Під час Кримської кризи Джемілєв займав позицію недоторканності кордонів України й не визнав референдум.

Відзначимо, що 20 травня 2016 року Московський міський суд в Росії визнав законною заборону лідеру кримських татар Мустафі Джемілєву відвідувати Крим.

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