Джемилев на 75-летие получил "Орден Свободы"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю 75-летия лидера крымскотатарского народа, Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
"Глава государства вручил Мустафе Джемилеву "Орден Свободы" в знак признания его важной роли в возвращении Крыма и освобождения политических заключенных Кремля", - говорится в сообщении.
Как отметил Порошенко в поздравлении, "Мустафа Джемилев - настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценимый".
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Справка: Мустафа Джемилев - политический и общественный деятель СССР и Украины крымскотатарского происхождения, один из проводников крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный, народный депутат Украины, с 20 августа 2014 года Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа.
Родился 13 ноября 1943года в селе Ай-Серез, Крым.
За свои политические взгляды Джемилев был исключен из вуза и семь раз был судим. Всего он провел пятнадцать лет в местах лишения свободы: был заключенным в 1966-1967, 1969-1972, 1974-1975, 1975-1976, 1983-1986 годах и в 1979-1982 годах был в ссылке в Якутии. Всемирно известный правозащитник, один из основателей и член Инициативной группы по защите прав человека в СССР. После провозглашения независимости Украины Джемилев стал активным деятелем политической жизни страны. С 1998 года Народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII созывов и VIII созывов, автор нескольких десятков законопроектов, бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа (1991-2013), член комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений (с 1998 года), председатель подкомитета по вопросам депортированных народов, национальных меньшинств и жертв политических репрессий (2 сентября 2003 - 15 июня 2007), председатель подкомитета по вопросам этнополитики, прав коренных народов и национальных меньшинств Украины, жертв политических репрессий (с рудня 2012 года). Во время Крымской кризиса Джемилев занимал позицию неприкосновенности границ Украины и не признал референдум.
Отметим, что 20 мая 2016 года Московский городской суд в России признал законным запрет лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву посещать Крым.