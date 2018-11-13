Джемилев на 75-летие получил "Орден Свободы"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106681 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113447 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150974 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145343 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136878 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128420 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171794 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Джемилев на 75-летие получил "Орден Свободы"

Джемилев на 75-летие получил "Орден Свободы"

Киев  •  УНН

 • 14532 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю 75-летия лидера крымскотатарского народа, Уполномоченного Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

"Глава государства вручил Мустафе Джемилеву "Орден Свободы" в знак признания его важной роли в возвращении Крыма и освобождения политических заключенных Кремля", - говорится в сообщении.

Как отметил Порошенко в поздравлении, "Мустафа Джемилев - настоящий герой крымскотатарского и украинского народа. Его вклад в борьбу за утверждение ценностей демократии и свободы неоценимый".

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Справка: Мустафа Джемилев - политический и общественный деятель СССР и Украины крымскотатарского происхождения, один из проводников крымскотатарского национального движения, правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный, народный депутат Украины, с 20 августа 2014 года Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Родился 13 ноября 1943года  в селе Ай-Серез, Крым.

За свои политические взгляды Джемилев был исключен из вуза и семь раз был судим. Всего он провел пятнадцать лет в местах лишения свободы: был заключенным в 1966-1967, 1969-1972, 1974-1975, 1975-1976, 1983-1986 годах и в 1979-1982 годах был в ссылке в Якутии. Всемирно известный правозащитник, один из основателей и член Инициативной группы по защите прав человека в СССР. После провозглашения независимости Украины Джемилев стал активным деятелем политической жизни страны. С 1998 года Народный депутат Украины III, IV, V, VI, VII созывов и VIII созывов, автор нескольких десятков законопроектов, бывший председатель Меджлиса крымскотатарского народа (1991-2013), член комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений (с 1998 года), председатель подкомитета по вопросам депортированных народов, национальных меньшинств и жертв политических репрессий (2 сентября 2003 - 15 июня 2007), председатель подкомитета по вопросам этнополитики, прав коренных народов и национальных меньшинств Украины, жертв политических репрессий (с рудня 2012 года). Во время Крымской кризиса Джемилев занимал позицию неприкосновенности границ Украины и не признал референдум.

Отметим, что 20 мая 2016 года Московский городской суд в России признал законным запрет лидеру крымских татар Мустафе Джемилеву посещать Крым.

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