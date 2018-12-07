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Грібаускайте полетіла в Україну економ-класом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент Литви Даля Грібаускайте розмістила у соцмережі Facebook фотографію з літака, яким вона прямує до України разом з колегами, передає УНН.

Грібаускайте полетіла в Україну економ-класом

"Летимо підтримати Україну!", - підписала литовський президент фото у соцмережі українською мовою.

Зазначимо, на літаку Грібаускайте сидить на звичайному пасажирському місці в економ-класі, разом з іншими подорожуючими.

Нагадаємо, Даля Грібаускайте відвідає Україну 7 грудня з офіційним візитом, під час якого заплановані переговори глав України та Литви у рамках засідання Ради Президентів двох країн та підписання низки двосторонніх документів.

Президент України Петро Порошенко та президент Литви Даля Грібаускайте також візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу.

Як повідомляв УНН, у зв’язку із візитом президента Литви у столиці протягом сьогоднішнього дня перекриватимуть низку вулиць, зокрема, у середмісті.

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