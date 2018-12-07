Грібаускайте полетіла в Україну економ-класом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Президент Литви Даля Грібаускайте розмістила у соцмережі Facebook фотографію з літака, яким вона прямує до України разом з колегами, передає УНН.
"Летимо підтримати Україну!", - підписала литовський президент фото у соцмережі українською мовою.
Зазначимо, на літаку Грібаускайте сидить на звичайному пасажирському місці в економ-класі, разом з іншими подорожуючими.
Нагадаємо, Даля Грібаускайте відвідає Україну 7 грудня з офіційним візитом, під час якого заплановані переговори глав України та Литви у рамках засідання Ради Президентів двох країн та підписання низки двосторонніх документів.
Президент України Петро Порошенко та президент Литви Даля Грібаускайте також візьмуть участь у роботі другого Українського жіночого конгресу.
Як повідомляв УНН, у зв’язку із візитом президента Литви у столиці протягом сьогоднішнього дня перекриватимуть низку вулиць, зокрема, у середмісті.