Грибаускайте полетела в Украину эконом-классом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Литвы Даля Грибаускайте разместила в соцсети Facebook фотографию с самолета, которым она следует в Украину вместе с коллегами, передает УНН.
"Летим поддержать Украину!", - подписала литовский президент фото в соцсети на украинском языке.
Отметим, на самолете Грибаускайте сидит на обычном пассажирском месте в эконом-классе, вместе с другими путешествующими.
Напомним, Даля Грибаускайте посетит Украину 7 декабря с официальным визитом, в ходе которого запланированы переговоры глав Украины и Литвы в рамках заседания Совета Президентов двух стран и подписание ряда двусторонних документов.
Президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса.
Как сообщал УНН, в связи с визитом президента Литвы в столице в течение сегодняшнего дня будут перекрывать ряд улиц, в частности, в центре города.